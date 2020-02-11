وزير التخطيط يعلن تخصيص 15 ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الإثنين، عن تخصيص 15 ألف دونم لإنشاء مدينة زراعية، و200 دونم لإنشاء مدينة صناعية في محافظة ذي قار ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع هيأة استثمار المحافظة.

وذكر بيان ل‍وزارة التخطيط ان “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمشروع تشغيل الشباب بحضور عدد من اعضاء البرلمان، اكد مساعي الوزارة نحو استثمار براءات الاختراع المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ بهدف دعم المخترعين وتطوير قدراتهم، واستثمار النجاحات الوطنية التي حققوها في برامج ومشاريع تشغيل الشباب”.

وأضاف أن “الدليمي وجه باستكمال الاجراءات اللازمة لتخصيص المزيد من الاراضي في المحافظات الأخرى لإقامة مشاريع تشغيل الشباب واللتان ستوفران ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل خلال العام الجاري 2020”.

ودعا وزير التخطيط بحسب البيان، إلى “استثمار المشروع الوطني لتشغيل الشباب في دعم المنتجات المحلية وتعزيز الشراكة مع المطور الوطني والتوجيه الأمثل لرؤوس الأموال الوطنية في دعم الاقتصاد ومختلف القطاعات التنموية”.