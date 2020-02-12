احتجاز مراسل اذاعة سبل السلام في ذي قار

١٢/٢/٢٠٢٠

احتجزت شرطة محافظة ذي قار مراسل قناة سبل السلام، اثناء تغطيته لحادثة حريق مستشفى الناصرية التعليمي وسط المحافظة.

منتظر الموسوي احد العاملين في الاذاعة افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “ان شرطة ذي قار اعتقلت صفاء الكناني، عندما كان في مهمة صحفية لتغطية حادثة الحريق، التي نشبت في مستشفى الحسين التعليمي مساء امس الثلاثاء، وسط المحافظة.

يشار الى ان الزميل صفاء الكناني توجه الى مستشفى الحسين التي تقع بالقرب من منزله لتصوير اللحظات الاولى من الحريق الذي تعرضت له المستشفى في ساعات متأخرة من ليلة البارحة الثلاثاء.

جمعية الدفاع هن حرية الصحافة في العراق اذ تدين احتجاز الزميل الصحفي صفاء الكناني، فانها تعد ما تعرض له انتهاكا صريحا لمبادئ الدستور، وتأكيدا لتوجهات الحكومة في قمع حرية العمل الصحفي.

كما تطالب الجمعية الاجهزة الامنية في ذي قار، الكف عن احتجاز الصحفيين لنقلهم واقع الاحداث، وبتهمة اداء مهامهم المهنية، ومراعاة معايير حرية الصحافة والاعلام في العراق.