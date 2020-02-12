البنتاغون تكشف عن إصابات بالمخ لـ109 جنود أميركيين في العراق

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الثلاثاء، إن 109 جنود أميركيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق الشهر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها إن “76 من هؤلاء الجنود عادوا للخدمة”.

من جانبها نشرت رويترز خبرا ذكرت فيه إنها كانت أول من أورد الاثنين أن الجيش الأميركي يستعد للإبلاغ عن زيادة بواقع أكثر من 50 في المئة في حالات الإصابة في المخ نتيجة الهجوم الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أكدت في 24 كانون الثاني الماضي، تشخيص 34 من أفراد الجيش بإصابات في الدماغ بعد الضربات التي شنتها إيران على قاعدة في العراق الثامن منكانون الثاني الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحفيين إن “المصابين الذين نقلوا أولا إلى ألمانيا لتلقي العلاج، تم نقلهم إلى الولايات المتحدة”.

وكان المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية وليام أوربان قال إن “عددا من الجنود الأميركيين عولجوا بعد ظهور مؤشرات ارتجاج دماغ عليهم جراء الانفجارات التي أحدثتها الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق”.

وأضاف إنه “بهدف إجراءات الوقاية جرى نقل ثلاثة جنود إلى مخيم عريفجان في الكويت وثمانية آخرون إلى مستشفى لاندشتول في ألمانيا”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أطلق أكثر من 10 صواريخ باليستية على قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بكردستان العراق ردا على مقتل الجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني.

وعند وقوع الهجوم، كان معظم الجنود الأميركيين الـ 1500 في قاعدة عين الأسد قد تحصنوا داخل ملاجىء بعد تلقيهم تحذيرات من رؤسائهم.