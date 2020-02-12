الحرس الثوري يعلق على تصريح البنتاغون حول نتائج قصف عين الأسد

اكد المتحدث الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الثلاثاء، ان واشنطن لا تعترف بسقوط قتلى في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد بالعراق، الشهر الماضي.

وقال شريف، في كلمة بذكرى الثورة الإسلامية، بحسب وكالة “فارس”، “كلمة قتيل تبدلت إلى مصاب بارتجاج في الدماغ في أدبيات أمريكا”.

واضاف أن “أمريكا تتكتم على خسائرها في عين الأسد بعد ضربتنا”.

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، اليوم الثلاثاء، إن 109 جنود أميركيين تم تشخيصهم بإصابات خفيفة في المخ نتيجة الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدة في العراق الشهر الماضي.