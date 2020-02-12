العمري سفيرا للنوايا الحسنة للمنظمة الدولية

نيويورك 12 فبراير 2020 : أعلنت منظمة أمسام المراقب الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة عن اختيار السفير فرج العمري سفيرا للنوايا الحسنة للمنظمة ومنحه الدرجة الدبلوماسية ووثيقة سفر دبلوماسية وذلك للمساهمة في تحقيق أهدافها التي تدعو إلى القضاء على الفقر وسوء التغذية في العالم.

وقال ريميثيو مارادونا سكرتير عام منظمة أمسام الاممية: إن اختيار السفير فرج محمد العمري لهذه المهمة جاء ترجمة لحرص المنظمة على تعزيز وتعميق رسالتها الأممية والتعريف بها والارتقاء بسمعتها ومكانتها، ونحن على ثقة أن اختيار العمري لهذه المهمة سيشكل نقلة نوعية بالمنطقة.

من جانبه أشاد الدكتور ادوارد روني المستشار العام في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بهذا الاختيار الذي وصفه بأنه صادف أهله، محملاً الآمال على العمري في احداث تحولات عميقة في مسيرة المنظمة الأممية على صعيد الإعلام الاجتماعي والعلاقات العامة والاسهام في تعزيز البرامج والفعاليات الهادفة الى القضاء على مسببات الفقر وسوء التغذية وحشد الجهود للتصدي لها بكفاءة عالية.

وأعرب السفير فرج العمري عن بالغ سعادته بهذا الاختيار وهذا التقليد الذي أعده أمانة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحقيق متطلباته، والسعي به نحو سلم تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أنه بصدد وضع سياسة بحثية جديدة للمنظمة بمهنية عالية خاصة في منطقة الشرق الأوسط لتؤتي ثمارها وفق أحدث المعايير والأساليب العالمية.

يذكر ان السفير فرج محمد العمري , قد أسس مبادرة خيرية تحت مسمى ” مبادرة جدارا ” في المملكة المتحدة ومسجلة في هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية وتقدم خدماتها في كافة مناطق العالم مثل جيبوتي ومصر والاردن والبوسنة وغيرها من الدول .

الجديد بالذكر ان إمسام هي منظمة مستقلة لكنها تتمتع بصفة دبلوماسية كمراقب دولي دائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة , و شأنها شأن المنظمات والأقسام التابعة للأمم المتحدة، مثل اليونيسيف واليونيسكو وغيرها، التي يحق لها تعيين سفراء ومستشارين لها لدعم أهدافها وتطوير أعمالها، حيث يتمتع سفير إمسام بكافة الحصانات والامتيازات الممنوحة للدبلوماسيين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .

كما يذكر أن إمسام مسجلة بقسم معاهدات الأمم المتحدة بمعاهدتين تحملان رقم 37542 و 37543 بتاريخ « 12 « يونيو « 2001 « وتم منح إمسام صفة المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بموجب القرار رقم E/212/2003 بتاريخ « 5 « مارس « 2003 « ووفقاً للمادة « 79 « من قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.