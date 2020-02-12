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الناتو يؤكد استمرار تعليق عمله في العراق

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن عمل بعثة الحلف في العراق لا يزال معلقا منذ مطلع شهر كانون الأول الماضي.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عشية اجتماع لوزراء دفاع الناتو، إن “المشاورات متواصلة مع الحكومة العراقية، لاستئناف برنامج التدريب العسكري”.

وأضاف أن “التحالف الدولي والناتو علقا برنامج التدريب العسكري في العراق “لأسباب أمنية، لكن أعمالهما ستستأنف في أقرب وقت ممكن”.

ولفت ستولتنبرغ إلى أن “الحلف يتواصل باستمرار مع الحكومة العراقية”، مؤكداً :”نعمل معها عن كثب، لأننا سنبقى فقط إن دعانا الجانب العراقي لذلك، فنحن نحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه، وخبراؤنا موجودون هناك بناء على دعوة من الحكومة”.

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