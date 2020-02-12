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بمساعدة فرق من اقليم كوردستان .. الدفاع المدني في الموصل يسيطر على حريق هائل ايسر المدينة

بمساعدة فرق من اقليم كوردستان .. الدفاع المدني في الموصل يسيطر على حريق هائل ايسر المدينة

بمساعدة من نظيراتها وصلت الى المدينة من إقليم كوردستان ، تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل (مركز نينوى) ، اليوم الاربعاء ، من السيطرة على حريق هائل في مركز تجاري كبير لتخزين وبيع الأجهزة الكهربائية في الساحل الايسر للموصل ، والذي استمر لنحو 15 ساعة .

العميد حسام خليل، مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى ، قالأن ” الحريق الذي اندلع عصر أمس في المركز التجاري استمر مشتعلاً قبل ان تنجح فرق الدفاع المدني في نينوى بإخماده بمساعدة من إقليم كوردستان”، مضيفاً ان ” 18 فرقة إطفاء شاركت في اخماد الحريق واستمرت عمليات السيطرة عليه قرابة 15 ساعة الى حين الحد منه والسيطرة عليه بشكل كامل ، ليخلف خسائر مادية هائلة في المخزن وبعض الدور القريبة

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ويقع المخزن في حي الاخاء شرقي الموصل وتبلغ مساحته بحسب فرق الدفاع المدني ، نحو ألف متر مربع ، وكان يحتوي على أجهزة كهربائية وقناني غاز لأجهزه التبريد بالإضافة إلى خزين من مادة زيت الغاز الخاص بالمولدات الكهربائية.

واكدت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء ، انه بناءً على اوامر من الوزير ريبر أحمد ، وتلبية لدعوة من نائب محافظ الموصل سيروان روزبياني ، تم إرسال 4 فرق من الدفاع المدني في أربيل بكامل مستلزماتها ، إلى مدينة الموصل للمساعدة في السيطرة على النيران المشتعلة في مركز التخزين.

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مصادر طبية من مدينة الموصل ، قالت ان الحريق خلّف 6 حالات اختناق وصلت الى مشفى الطوارئ العام في المدينة ، فيما سجلت حالة حرق من الدرجة البسيطة لمنتسب في مديرية الدفاع المدني

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