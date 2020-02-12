بمساعدة فرق من اقليم كوردستان .. الدفاع المدني في الموصل يسيطر على حريق هائل ايسر المدينة

بمساعدة من نظيراتها وصلت الى المدينة من إقليم كوردستان ، تمكنت فرق الدفاع المدني في مدينة الموصل (مركز نينوى) ، اليوم الاربعاء ، من السيطرة على حريق هائل في مركز تجاري كبير لتخزين وبيع الأجهزة الكهربائية في الساحل الايسر للموصل ، والذي استمر لنحو 15 ساعة .

العميد حسام خليل، مدير الدفاع المدني في محافظة نينوى ، قالأن ” الحريق الذي اندلع عصر أمس في المركز التجاري استمر مشتعلاً قبل ان تنجح فرق الدفاع المدني في نينوى بإخماده بمساعدة من إقليم كوردستان”، مضيفاً ان ” 18 فرقة إطفاء شاركت في اخماد الحريق واستمرت عمليات السيطرة عليه قرابة 15 ساعة الى حين الحد منه والسيطرة عليه بشكل كامل ، ليخلف خسائر مادية هائلة في المخزن وبعض الدور القريبة

ويقع المخزن في حي الاخاء شرقي الموصل وتبلغ مساحته بحسب فرق الدفاع المدني ، نحو ألف متر مربع ، وكان يحتوي على أجهزة كهربائية وقناني غاز لأجهزه التبريد بالإضافة إلى خزين من مادة زيت الغاز الخاص بالمولدات الكهربائية.

واكدت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء ، انه بناءً على اوامر من الوزير ريبر أحمد ، وتلبية لدعوة من نائب محافظ الموصل سيروان روزبياني ، تم إرسال 4 فرق من الدفاع المدني في أربيل بكامل مستلزماتها ، إلى مدينة الموصل للمساعدة في السيطرة على النيران المشتعلة في مركز التخزين.

مصادر طبية من مدينة الموصل ، قالت ان الحريق خلّف 6 حالات اختناق وصلت الى مشفى الطوارئ العام في المدينة ، فيما سجلت حالة حرق من الدرجة البسيطة لمنتسب في مديرية الدفاع المدني