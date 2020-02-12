تعزية ومواساة الى الاستاذ الوطني مهدي قاسم

أتقدم بوافر التعزية والمواساة الى القلم الوطني الحر…الى الصوت العراقي الكبير الأستاذ مهدي قاسم بوفاة شقيقه..راجيا من الله سبحانه ان يتغمد المرحوم بواف رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان…انا لله وانا اليه راجعون

عمار البازي