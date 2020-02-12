تعزية ومواساة الى الاستاذ الوطني مهدي قاسم

أتقدم بوافر التعزية والمواساة الى القلم الوطني الحر…الى الصوت العراقي الكبير الأستاذ مهدي قاسم بوفاة شقيقه..راجيا من الله سبحانه ان يتغمد المرحوم بواف رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان…انا لله وانا اليه راجعون
عمار البازي
أتقدم بوافر التعزية والمواساة الى القلم الوطني الحر…الى الصوت العراقي الكبير الأستاذ مهدي قاسم بوفاة شقيقه..راجيا من الله سبحانه ان يتغمد المرحوم بواف رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان…انا لله وانا اليه راجعون
عمار البازي
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.