حسينية اهل البيت ع تجدد عهد الولاء الحسيني كل ثلاثاء في كربلاء المقدسة

واصلت حسينية اهل البيت عليهم السلام برنامجها الاسبوعي باقامة المجلس الحسيني على قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية في كربلاء المقدسة وذلك ليلة اليوم الثلاثاء المصادف ١١ / ٢ / ٢٠٢٠ في اجواء إيمانية بحضور جمع من الموالين المؤمنين.

وتضمن المجلس التلاوة القرآنية المعطرة ودعاء التوسل ومن ثم محاضرة لسماحة الشيخ ابو احمد الناصري ، حثت الحضور على التزام المنهج المحمدي والنهج الحسيني أسلوبا في الحياة وبناء الذات وتكامل المجتمع.

يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء والاحتفاء بالمناسبات الدينية في مواقيتها وتستمر في ذلك طوال العام.

المكتب الاعلامي

١١١ / ٢ / ٢٠٢٠