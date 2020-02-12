رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية: مزاد العملة يتلاعب بأسعار الفواكه والخضر

اتهم رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد، الاثنين، مزاد العملة بـ”التلاعب” في اسعار الفواكه والخضر.

وقال العصاد في بيان نقله عنه مكتبه الاعلامي، إن “مزاد العملة هو السبب الرئيسي بارتفاع الاسعار من خلال التلاعب بإسعار الفواكه والخضر”، منوها الى أن “بعض ضعاف النفوس عملوا على استغلال القطاع الزراعي بعمليات غسيل الاموال لان القطاع يتميز بسرعة التداول المالي في بيع المنتجات الزراعية وتصريفها وتحويلها لسيولة مالية”.

وطالب العصاد، الجهات المعنية بـ”العمل على محاسبة المخالفين من بائعي المفرد للمنتوجات المستوردة ومراقبة الاسواق العراقية وقطع الطريق امام عمليات غسيل الأموال للحفاظ على المنتج المحلي الذي يضاهي المستورد بالطعم والجودة اضافة لذلك ان تكاليف الزراعة اقل من تكاليف الاستيراد”.