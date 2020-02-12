في تصعيد جديد .. الدفاع التركية تعلن «تحييد» 51 عنصراً من النظام في إدلب

في تصعيد جديد للتوتر السائد شمال غربي سوريا، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، «تحييد» 51 عنصرا من النظام السوري في محافظة إدلب وتدمير دبابتين ومضاد طيران ومخزن أسلحة، فضلاً عن السيطرة على دبابة.

وقالت الوزارة في بيان عبر تويتر: «بحسب آخر المعاومات الواردة من إدلب، تم تحييد 51 عنصراً من النظام السوري في إدلب، وتدمير دبابتين، ومنصة مضاد طيران، ومخزن أسلحة فضلا عن السيطرة على دبابة».

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية، مصرع 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بمحافظة إدلب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قامت بالرد الفوري على مصادر النيران، ودمرت مواقع للنظام وانتقمت للشهداء.

وأضافت «قواتنا قصفت 115 هدفا للنظام السوري حتى الآن، ما أسفر عن تحييد 101 من عناصره، رداً على استهدافها قافلة تعزيزات تركية كانت متجهة لإدلب».

وأضاف البيان، أن الجهات التركية المختصة تتابع تطورات الأحداث في إدلب عن كثب، وتتخذ التدابير اللازمة.