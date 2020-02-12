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مقترح نيابي لدمج وزارتي النفط والكهرباء

كشفت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ، الثلاثاء، عن مقترح ﻟﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻮزارة واﺣﺪة.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻣﺠﺪ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي إن “ﻟﺠﻨﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻟﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ أﺳﻮة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ”، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن”اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا المقترح ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة بين الوزارتين، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ”.

واضاف ان “المقترح ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻷن وزارﺗﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻬﺎ”، ﻻﻓﺘﴼ اﻟﻰ أن “ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزاء وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ”.

وتابع اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ أن “اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎون بين الوزارتين ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع، ﻫﻮ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ”، لافتا الى ان “ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻟﺰاﻣﴼ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء”.

وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻗﺪ ﺣﺪدت ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار وإﻃﻼق ﺟﻮﻟﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺎﻟﻰ، وﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻗﺮاﺑﺔ 750 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.

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