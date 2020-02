نداء لتقديم قادة التيار الصدري للعدالة الدولية

جرت في الأسبوع الأول من شهر شباط /فبراير الجاري أعتداءات مسلحة على المتظاهرين السلميين في بغداد وعدة محافظات عراقية توجتها مجزرة مروعة في النجف الأشرف يوم 5 شباط سقط على اثرها 13 شهيدا وجرح أكثر من 70 جريحا من المعتصمين السلميين العزل في ساحة الأعتصام السلمي وهي جرائم يندى لها الجبين بالأعتداء المسلح وعن سبق اصرار وتعليمات وتحريض من قادة التيار الصدري لكتائبه المسلحة لمهاجمة الشباب من المتظاهرين السلميين العزل المطالبين بحقوق الشعب الدستورية المشروعة في انهاء فساد الحكومات المتعاقبة وسرقة المال العام و سيطرة المليشيات الحزبية على مؤسسات الدولة. لقد تجمعت لدينا المعلومات والوثائق والتعليمات والتغريدات وأشرطة الفيديو التي تدين قادة التيار الصدري منذ 1 فبراير وهي تحملهم المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هذه الجرائم المروعة في بغداد والنجف وكربلاء وواسط وتضعها هيئتنا مع عموم الرأي العام العراقي امام المحافل والمحاكم والهيئات والحكومات التي نتوجه لها بهذا النداء مطالبن بإدراج قادة التيار الصدري المرفقة اسماءهم أدناه في قوائم المطلوبين للعدالة بجرائم ممارسة الأرهاب ضد المدنيين السلميين وأرتكاب جرائم ضد الأنسانية وهم:

1. السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري

2. كاظم العيساوي المستشار الجهادي لزعيم التيار الصدري

3. حاكم الزاملي مسؤول لجنة الأمن في التيار الصدري

أن هيئتنا والرأي العام العراقي تناشد الحكومات والهيئات الدولية بمعاقبة مرتكبي جرائم الأرهاب ضد المتظاهرين السلميين في العراق والمسؤولين عن مجزرة النجف وهي لاتشكك بنزاهة وعدالة القضاء العراقي بقدر تفهما لظروف عدم تمكن هذا القضاء من ممارسة دوره في أحلال العدل والسلم الأهلي بسبب تهديد وسطوة العصابات المسلحة للأحزاب الحاكمة وسطوتها على مؤسسات الدولة العراقية .

نوجه هذا النداء الى 22 حكومة وهيئة ومنظمة ومحكمة دولية معنية بحقوق الأنسان وقرار العدالة لضحايا الأرهاب ضد المدنيين ومقترفي جرائم ضد الأنسانية، اضافة الى وسائل الأعلام الدولية.

الهيئة الوطنية للعدالة ومحاسبة الفاسدين

بغداد في 9 شباط /فبرابر 2020

APPEAL TO PUNISH TERROR CRIMES AGAINST PEACEFUL DEMONSTRATORS IN NAJAF, IRAQ

The Association of Justice and Accountability in Iraq is issuing this appeal with a request to enlist the names of Militia leaders of Sadr Political block for their leading role in the massacre against peaceful demonstrators in Najaf on February 5th 2020 and resulted in 13 killed victims and more than 70 innocent injury among young peaceful demonstrators. Our association and Iraqi public put the responsibility of this terror act on the following main leaders of the Sadr Block :

1. Muktada Al-Sadr Spiritual and actual leader of the Sadr movement

2. Kathim Al-Essawi The Jihad advisor of Mr. Al-Sadr

3. Hakim Al-Zamely The security leader of Mr. Al-Sadr

We already issued on January 29/1/2020 a similar appeal to bring to justice the names of 60 criminals, among them Iraqi officials and Militia leaders, accused of terror and crime against humanity by killing more than 600 and injuring more than 25000 peaceful demonstrators. With this second appeal we demand International legal and human rights Institutions , the world community and governments to bring to justice those Iraqi officials and militia leaders who committed terror crimes against peaceful civilians demonstrators demanding reforms to end their corruption controlling influence through their armed militia committing acts of terror. Your action against terror and those involved in these crimes will support basic human rights, brings peace to Iraq and to the region.

THE ASSOCIATION OF JUSTICE AND ACCOUNTABILITY IN IRAQ

BAGHDAD FEBRUARY 09/2020