Posted on by

وزير الداخلية يوجه بتشكيل فريق متخخص لملاحقة قتلة مسؤول في قناة فضائية

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، بأن وزيرها ياسين الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد لملاحقة العناصر التي أقدمت على قتل مسؤول باحدى الفضائيات العراقية غربي العاصمة.

وقالت الوزارة في بيان إن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وجه بتشكيل فريق عمل مختص من مديرية مكافحة اجرام بغداد، لملاحقة العناصر الإجرامية التي أقدمت على قتل المجنى عليه المرحوم نزار ذنون الذي تم قتله يوم أمس في العاصمة بغداد”.

ووجه الياسري، بحسب البيان، بـ”سرعة العمل لإلقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close