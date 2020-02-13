أفسدت فرحة العراقيين بالثلوج.. حرائق هائلة تشتعل في ست محافظات وتتسبب بوقوع ضحايا

لم تمر ساعات على فرحة العراقيين بتساقط الثلوج، حتى اشتعلت نيران ضخمة بست محافظات عراقية هي بغداد ونينوى وكربلاء والمثنى وصلاح الدين وديالى، وتسببت بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

ففي الجانب الأيسر من مدينة الموصل، اندلع حريق في مخازن الأجهزة الكهربائية والمنزلية التابعة لإحدى الشركات الخاصة نتيجة انفجار إسطوانات الغاز في حيي الإخاء والبكر في الموصل، عصر أمس الأول الثلاثاء واستمر لساعات طويلة ما تسبب بخسائر مادية كبيرة وتضررت أربعة منازل مجاورة، إلى جانب حصول حالات اختناق وضيق بالتنفس، ومنها إصابة اثنين من منتسبي الدفاع المدني. كما تسبب حريق كبير داخل الطابق الرابع بمستشفى الحسين وسط محافظة المثنى بوفاة أربعة من نزلاء المستشفى، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من 60 نزيلاً من خلال عجلة السلم من أعلى بناية المستشفى كان بينهم 30 مصاباً بحالات اختناق من النزلاء المستشفى مع إصابة 2 من منتسبي فرق الدفاع المدني، وتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق.

وقال مصدرامني ، ، أن “الحريق يعد من أعنف الحواث من نوعه في المحافظة، حيث استمرت محاولات إخماد الحريق ساعات عدة”، مشيراً إلى أن “التحقيقات ما تزال مستمرة للوقوف على أسبابه”.

وفي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع في محل لبيع مواد منزلية وسط سوق الجملة بقضاء تكريت، بدون أي أضرار بشرية .

إلى كربلاء، حيث استطاع الدفاع المدني السيطرة على حادث حريق داخل دار سكن في حي القادسية الواقع في أفرع يصعب الدخول اليها، دون خسائر بشرية مع إنقاذ مبلغ مالي تم تسليمه إلى صاحب الدار وفق الإجراءات القانونية.

وفي حادث منفصل، وقع حريق في مطبخ داخل دار أحد المواطنين بمنطقة حي سومر في كربلاء بسبب تسرب غاز من التنور، قبل أن يتمكن الدفاع المدني من انقاذ امرأة وطفلين كانوا محتجزين داخل الدار. أما في محافظة ديالى فقد أدى حادث حريق مفتعل داخل دار إلى وفاة مواطن. بدورها، قالت مديرية الدفاع المدني، إن جميع الحرائق تم إخمادها من قبل فرقها وبمتابعة اللواء كاظم سلمان بوهان، المدير العام، دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن أسباب تلك الحوادث.

ولم تكن العاصمة بغداد بمنأى عن الحرائق، حيث وقع انفجار داخل مخزن وسط حي سكني بعد احتراقه بالكامل ويحاول الدفاع المدني السيطرة على النيران، فيما أخمد الدفاع المدني حريقاً نشب داخل دار في منطقة حي الجامعة وسط بغداد وعثرت على جثة رجل محترق نتيجة الحادث، وفي مدينة الصدر تسبب حادث حريق داخل دار بوفاة امرأة.

وصباح يوم أمس الأول الثلاثاء ، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، تساقطًاً للثلوج، في ظاهرة نادرة لم يعهدها المواطنون منذ 12 عاماً، وفق هيئة الأرصاد الجوية المحلية.

وتوشحت العديد من المحافظات، منذ ساعات الصباح، بـ”ثوب أبيض”، منها بغداد وبابل وكربلاء والنجف والديوانية بعد تساقط الثلوج فجراً، فيما سجلت درجات الحرارة انخفاضاً كبيراً إلى ما دون الصفر في بغداد وبعض المحافظات.