اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن “العفو الرئاسي” بحق اثنين من اعضائه

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاربعاء، تفاصيل جديدة عن “العفو الرئاسي” الخاص باطلاق سراح امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير.

وكان مصدر في اتحاد الكرة، افاد، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح اصدر عفوا خاصا لرضا وزوير للخروج من السجن، قبل أن تنفي رئاسة الجمهورية، صدور عفو رئاسي من قبل رئيس الجمهورية عن شخصيات رياضية.

وقال عضو اتحاد الكرة المكلف بمتابعة قضية العفو الخاص، غالب الزاملي ان “الاستشارة القانونية من قبل الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية والتي يترأسها أمير الكناني، انتهت اليوم”.

واوضح الزاملي، ان “الكتاب يتواجد الان في بالبريد الخاص لرئيس الجمهورية وينتظر التوقيع فقط ليصبح الامر رسمياً”.

وكان رضا وزوير، قد سجنا بعدما رفع النجم الدولي السابق عدنان درجال، بتهمة تزوير انتخابات اتحاد الكرة.

ورفع عدنان درجال شكوى ضد اتحاد الكرة بتهمة تزوير انتخابات الاتحاد وتزوير ترشيحه لها.