افتتــــــــــاح ملحقة للصندوق المغربي للتقاعد بمدينة ســـــــــلا

المهندس حسن المرضي

في إطار الجهود الرامية إلى تقريب الإدارة من المرتفقين بهدف تجويد الخدمات المقدمة لفائدتهم، يتشرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلو المنخرطين المدنيين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإخبار كافة مرتفقي المؤسسة منخرطين ومتقاعدين وذوي حقوق بافتتاح ملحقة للصندوق بمدينة سلا تابعة لمركز الاستقبال بالرباط والكائنة بشارع محمد الخامس محطة طرام واي تابريكت، سلا.

هذا الفضاء الجديد سيتيح لمرتفقي المؤسسة الاستفادة من الخدمات التالية:

v تحسين ظروف الاستقبال وإرشاد المرتفقين؛

v التخفيف من عناء التنقل إلى المقر المركزي بالرباط؛

v تبسيط المساطر الإدارية؛

v تقديم جميع المعلومات المتعلقة بملفات المنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق؛

v إيداع شواهد الحياة، عدم الزواج، الشواهد المدرسية؛

v الحصول على شواهد المعاش، شواهد الانخراط…إلخ؛

v تفعيل تحويل الحقوق من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد؛

v تقديم طلب تغيير الحساب البنكي؛

v تحيين المعلومات الشخصية (العنوان الشخصي، رقم البطاقة الوطنية للتعريف ….).

عضو المجلس الأعلى للوظيفة العمومية عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد المهندس حسن المرضي