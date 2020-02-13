الجمعة .. احتفال بيوم الشهيد الشيوعي

يقيم الحزب الشيوعي العراقي حفل استذكار لشهدائه، شهداء الشعب والوطن الجمعة 14 شباط – الساعة 11 صباحاً في قاعة جمعية المهندسين – بارك السعدون

من شعارات يوم الشهيد الشيوعي

• تحية إكبار وإجلال لشهيدات وشهداء الحزب الشيوعي العراقي والحركة الوطنية

• ليكن يوم الشهيد الشيوعي حافزاً للدفاع عن مصالح الكادحين وعموم أبناء شعبنا

• ضمان العيش الكريم لعوائل شهداء الانتفاضة والشعب له أولوية وطنية

• النصر لانتفاضة شعبنا المجيدة

• مجدا لطلبة وشبيبة العراق .. عماد انتفاضة تشرين

• التغيير الشامل .. المنقذ من المخاطر المحدقة

• حصر السلاح بيد الدولة مطلب ملح

• ندين انتهاك سيادة العراق من اَي طرف كان

• لتنتصر ارادة التغيير الشامل

• نعم للدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية