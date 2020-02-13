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الصين تؤكد عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها في العراق

أكدت السفارة الصينية في بغداد، الاربعاء، عدم وجود اي حالة اصابة بفيروس “كورونا” في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.

وقالت السفارة في بيان إنها طلبت منذ اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني 2020 ، عبر قناتها الرسمية من كافة الشركات الصينية العاملة في العراق، الابلاغ عن حالة كافة موظفيها الصحية بشكل يومي.

واضافت، أنه وفقا لاخر الاحصائيات التي تقدمها الشركات الصينية، حتى اليوم الثاني عشر من شهر فبراير/ شباط عام 2020، لم تسجل اي حالة اصابة ب‍فيروس كورونا في صفوف الموظفين الصينيين المتواجدين في العراق.

وأصدرت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق، بياناً أعلنت فيه خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخراً، فيما أكدت أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

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