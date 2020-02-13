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بدء إعمار الدوائر المتضررة في نينوى

بدء إعمار الدوائر المتضررة في نينوى

أعلن رئيس صندوق إعمار المناطق المتضررة الدكتور مصطفى الهيتي خلال زياته لمحافظة نينوى، اليوم الأربعاء، عن الشروع بإعمار الدوائر المتضررة إبان سيطرة داعش في أقضية ونواحي المحافظة.

وقال الهيتي ، إن «الكوادر الهندسية شرعت بإعمار أكثر من 40 دائرة حكومية متضررة بسبب داعش في عموم أقضية ونواحي نينوى».

وضاف أن «الحكومة الاتحادية خصصت مبلغ ثلاثة مليارات دينار لمحافظة نينوى ضمن خطة الصندوق لتنفيذ إعمار هذه الدوائر وبوقت قصير جداً».

وأشار الهيتي إلى أن «صندوق الإعمار يعمل على  مساندة الإدارة المحلية وتجاوز جميع المعوقات لإنجاز المشاريع بهمة وسرعة وفي كافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي والتربوي».

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