حقوق الانسان: 300 عائلة فلسطينية في بغداد مهددة بالتشرد

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الأربعاء، أن 300 عائلة فلسطينية باتت مهددة بالتشرد في العراق بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين‬ بدلات الإيجار لهم، مبيناً أن تلك العوائل لديها نية بالتظاهر في ساحة التحرير للبحث عن حلول.

وقال البياتي، إنه “بعد قطع مفوضية شؤون اللاجئين‬ بدلات الايجار لهم, ٣٠٠ عائلة ‫فلسطينية‬ في بغداد‬ أغلبهم من المرضى‬ وكبار‬ السن والأطفال‬ والأرامل‬ مهددين بالتشرد‬ في العراق‬”.

وأضاف البياتي في بيان أن “هناك نية للتوجه إلى ساحة التحرير‬ للبحث عن حلول مع أهل البلد‬ المطالب بالحقوق منذ ٤ أشهر !!!!!”