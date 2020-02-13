رقـم البيـان ـ ( 175 )الخزي كل الخزي، والعار كل العار، لمن لا يعترف بصراحة ووضوح

التاريخ ـ 12 / شباط / 2020

بأن الصراع الحقيقي في العراق هو بين طرفين لا ثالث بينهما، الطرف الأول: من العراقيين أحفاد السومريين الأصلاء، وآشور بانيبال صاحب أول مكتبة في التاريخ. والطرف الثاني: هم جرذان المجاري العفنة الذين باعوا العراق لإيران خامنئي الجزار منهم فالح الفياض وقيس الخزعلي وهادي العامري ونوري المالكي وعمار الحكيم وسليم الجبوري ومحمد الحلبوسي واسامة النجيفي ….ومئات الانجاس من خونة وعملاء يقودهم اليوم الأقذر منهم مقتدى صدر العار والخيانة

يا أبناء شعبنا الحر الكريم المبتلى بجرائم وفساد الأحزاب الطائفية والمنظمات التكفيرية المجرمة

1. شخصيات عديدة لا نشك بوطنيتها، كانت تلومنا وتنتقدنا بشدة كلما كنا نكشف حقيقة مقتدى صدر الخيانة والقتل والارهاب، إعتقادأ منها بأنه وطني يحب العراق، ولا يخضع لإرادة ملالي ايران. في الوقت الذي هو الطالب المدلل في حوزة عدو الأمة العربية الملا كاظم الحائري في قم ليقود العراق، وليحصل على مرتبة “آية الشياطين” ليحل في المستقبل القريب مكانة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني. فليس من شيم الحزمة الوطنية العراقية (الوطنية الرفيعة والاخلاق الحسنة) ان لا تؤكد بصراحة ووضوح بأن الصراع الحقيقي في العراق هو بين العراقيين الوطنيين الأصلاء وبين الذين استطاعوا أن ينجحوا في ذبح العراقيين ويفجروا العديد من المساجد والكنائس على رؤوس المصليين وعلى رأس أشهرهم شراً وارهاباً هو مقتدى صدر القتل والفساد والإرهاب.

2. كثيراً ما سمعنا وشاهدنا العديد من على الفضائيات شخصيات سياسية لكنها مع الاسف في الغالب جبانة لأنها لا تتجرأ أن تصرح بحقيقة ما تعلم، وهي تعلم علم اليقين كما اسلفنا بأن هناك طرفان لا ثالث بينهما، الطرف الأول: وطنييون أصلاء، من شباب الجيل الجديد الصاعد بنين وبنات ومن نساء ماجدات ورجال أماجد ليجعلوا من العراق جمهورية مدنية بثباتهم على الاستمرار مهما كلفتهم من دماء وتضحيات جسيمة لأنهم اليوم هم بما يقدمون للحرية أفضل من جان جاك روسو وفولتير وروبسبير التي دفعت افكارهم التحررية الشعب الفرنسي ليقضي بنجاح ثورته على سطوة الكنسية في عموم اوروبا. أما الطرف الثاني فهم العصابات الموالية لإيران خامنئي التي إرتبكت وترتكب جرائم القتل والاختطاف والاغتصاب والقنص والتهجير والهدم والتدمير ونهب أموال وموارد الشعب…

3. وكذلك العيب كل العيب للذين يتهمون بالفشل الفصائل التي حكمت العراق منذ الاحتلال من قبل “شيعة وسنة ايران خامنئي” لا من شيعة وسنة بلاد الرافدين، في الوقت الذي يعلمون علم اليقين بأن “شيعة وسنة ايران” قد نجحوا باقتدار عالي جداً أمام عيون ملالي ايران خامنئي في هدم وتدمير العراق ونهب امواله وموارده وقتلوا ويقتلون خيرة أبنائه مع من لف لفهم من خونة ومأجورين.

4. اما مقتدى، الصدر الواسع الكبير لشياطين (القبعات الزرق ـ سرايا السلام) الاجرامية الذي كشف بنفسه اوراقه وحقيقته بانه صناعة خامنئية هدامة بامتياز قبل استلام كبير الفاسقين ابراهيم الجعفري رئاسة مجلس الوزراء. حتى أصبح اليوم البديل للمقبورين في مقابر أعداء الله ابو مهدي المهندس والجزار قاسم سليماني ليقوم كما قام فعلاً بهجمات وحشية بشعة للقضاء على ثورة الشعب.. لكي يتربع على عرش الخيانة قبل استلام توفيق علاوي رئاسة الوزراء.

5. فليعلم الصدر المتميز بسفك دماء العراقيين بأن ثورة أحفاد السومريين الأصلاء، وآشور بانيبال صاحب أول مكتبة في التاريخ تريد إسقاط النظام الفاسد، ليعيدوا حريتهم في الحياة بازالتكم انتم طغات الإحتلال الايراني، وبإرادة شيعة العراق بالذات بعدما أصبحت على يقين بأن ايران خامنئي عندما دخلت العراق وسوريا واليمن ولبنان حلَّت فيها الفساد والمخدرات والقتل والدمار وجعلت من أعزة شعبها أذلة، ولذلك على كل وطني حر يريد الخير لعراقه وشعبه لابد من أن يشد عزمه وحزمه للقضاء على الوجود الايراني وتطهير آثاره ولو بقوة السلاح. دفاعاً عن وجوده بين عالم حر أمين.والحزمة الوطنية العراقية نقول لولاية الفسق والفجور والشر والارهاب الخامنئية : إن ما ورد في كتاب الله المجيد في سورة النساء قوله تعالى (( َإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ )) بمعنى اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، ولم يقل واذا حكمتم بين المسلمين ان تحكموا بالعدل، إنما قال وإذا حكمتم بين الناس، الناس جميعاً، على مختلف الطوائف والعناصر والألوان والملل.: ايها الزنادقة المرتبطين بزنادقة قم وطهران: إن الحكم في الإسلام لا يتجزء، والعدل في الإسلام لا يقبل التفرقة.

6. وبما أن العراق وشعبه اليوم محكومين من قبل اعدائه واعداء الله ورسوله ومزوري كتابه المجيد. فبشجاعة شيعة العراق الاحرار قامت مع كافة مكونات الشعب بقدرة الله وعونه بثورة واعية عظيمة، ثورة غطَّت ثوارها ساحة التحرير وشوارع بغداد ووسط وجنوب العراق، ثورة ستقضي على كل ظالم حكم شعبنا منذ الاحتلال وليومنا هذا.

7. والحزمة الوطنية العراقية ككيان وطني على رأس طموحاتها الوطنية والقومية أن تبقى منحنية أمام عظمة الثورة وثوارها الأبطال، وأن تكون في خدمة ما يرسمون لعراقهم الجديد، ولمستقبل أجياله. وتطالب دول العالم المحبة للحرية والتي تسعى لتحقيق الأمن والإستقرار للشعوب المظطهدة في العالم، وبصورة خاصة رجال البلدوزر الامريكي، ليؤدوا المزيد من الإجراءات التي تشل قدرات مليشيات ايران المارقة، وخلاص شعوب دول المنطقة والعالم من تصاعد مخاطر ايران، وتجاوباً مع ثوار الشعبين الايراني واللبناني. وثورة العراقي التي انجزت الكثير من المهمات منها:

1 ـ قضت على حكومة المجرم عبد المهدي الفاسدة. 2 ـ اسقطت نظام المحاصصات الطائفية والعنصرية للأيد. 3 ـ كشفت دموية المليشيات الموالية لايران المارقة ووكلائها الخونة. 4 ـ اثبتت صمود الشعب العظيم بالرغم من جسامة تكاليف الدماء الزكية لشبابه في مواجهة مليشيات حكومة المجرم عبد المهدي الدموية. 5 ـ عززت إهتمامات الشعب في القضايا الأساسية، بعد ان شغلته أكاذيب الأطراف الطائفية. وجعلت المواطن كيف يفكر ويفتش عن الحلول الجادة لمشاكل وطنه وشعبه بروح وطنية وثابة. 6 ـ حققت قفزة عظيمة بوحدة الثوار من الماجدات والاماجد في ساحات وشوارع الثورة في عموم محافظات العراق، وبكرم نشاط الناشطات في معالجة جرحى ابطال الثورة. 7ـ وحَّدت مكونات الشعب الوطنية وجعلت تماسكها تماسك ذرات الماس النقية، كما دعمت بقوة طموحات الشعب بآليات حضارية وأفكار يانعة وريانة بنشاط ثوري واضحة المعالم بابعادها الإستراتيجية الراقية لتحقيق الحياة التي تليق بعظمة شعبنا وتاريخه المجيد عبر زمانه بحيث تظهر للعالم حقيقة الثورة بصورها السامية على أرض الواقع في عراق الثورة التي قامت بوثبة وهمة الشباب بنين وبنات. 8 ـ طردت عصابات مقتدى صدر الدموية من ساحات الثورة… 9 ـ طالبت الكثير من ابناء الشعب والشرائح المثقفة الساكنين في اماكنهم. أن يلتحقوا بالثوار بدلاً من الذل والهوان الذي هم فيه، ليأخذوا نصيبهم، بمشاركتهم الفصائل المتميزة بحبها ووفائها للعراق والمهتمين بقضية إسمها العراق. ولا فوق العراق سوى الله.

الحزمة الوطنية العراقية

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