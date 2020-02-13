سطور دافئة
بقلم : شاكر فريد حسن
أحب الأشياء إلي
المطر والبحر
والطبيعة والجمال
وعينيكِ
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رغم بُعد المسافات بيننا
إلا أنني أسمعُ نبضات قلبكِ
وارتعاشات صدركِ
يا أنتِ
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كلّ النساء محوتهم
من مهجتي وذاكرتي
وبقيتِ أنتِ وحدكِ
محرابًا ومعبدًا
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قمرٌ أنا بين النجوم
أمضي الليالي ساهرًا
كم تمنيت لو أن الحُبّ
يباع ويشترى
لاشتريت قلبكِ وروحكِ
وخبأتهما بين احشائي
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قالت : تشعلني بدفءِ
كلماتكَ وحروفكَ
فقلت لها : وانا احترقُ
بأنفاسكِ الحارةِ
يا أنتِ
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انسكبُ في روحكِ
كقهوة الصباحِ
واغوصُ عميقًا
في جوف عينيكِ
فسحرهما فوق الوصفِ
جاوز المعقولَ
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في حضرةِ عبق مطر آذار
أتجرع الأشواق والذكريات
وأخاف إن توقف
أن يتوقف قلبي عن النبض
فأسقطُ أمامكِ وأنهارُ