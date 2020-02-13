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سطور دافئة

سطور دافئة

بقلم : شاكر فريد حسن

أحب الأشياء إلي

المطر والبحر

والطبيعة والجمال

وعينيكِ

*********

رغم بُعد المسافات بيننا

إلا أنني أسمعُ نبضات قلبكِ

وارتعاشات صدركِ

يا أنتِ

*********

كلّ النساء محوتهم

من مهجتي وذاكرتي

وبقيتِ أنتِ وحدكِ

محرابًا ومعبدًا

**********

قمرٌ أنا بين النجوم

أمضي الليالي ساهرًا

كم تمنيت لو أن الحُبّ

يباع ويشترى

لاشتريت قلبكِ وروحكِ

وخبأتهما بين احشائي

***********

قالت : تشعلني بدفءِ

كلماتكَ وحروفكَ

فقلت لها : وانا احترقُ

بأنفاسكِ الحارةِ

يا أنتِ

***********
انسكبُ في روحكِ

كقهوة الصباحِ

واغوصُ عميقًا

في جوف عينيكِ

فسحرهما فوق الوصفِ

جاوز المعقولَ

***********
في حضرةِ عبق مطر آذار

أتجرع الأشواق والذكريات

وأخاف إن توقف

أن يتوقف قلبي عن النبض

فأسقطُ أمامكِ وأنهارُ

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