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سور سامراء التاريخي قصة تجاوز عمرها قرن ونصف من تاريخ مدينة سامراء

سامراء/ محمد صادق السامرائي

في عام:/ 1785م شييد هذا السور(من الآجر) على شكل مظلّع يميل إلى الإستدارة بلغ طول محيطه (2) كم ، وقطره لايتجاوز الـ( 80.6 ) متر ، وبإرتفاع يصل إلى (7) أمتار ، ، وله (19) برجاً ، وأربعة أبواب هما :

باب الملطوش (من الجهة الجنوبية) وباب الناصرية أو الحاوي (من الجهة الشمالية ) وباب بغداد (من الجهة الشرقية) وباب القاطول (من الجهة الغربية) وذلك لحماية المدينة وأهلها من الغزوات والحيوانات المفترسة بالأخص (الذئاب) وقد كانت تفتح أبوابه مع شروق الشمس ، وتغلق مع غروبها من قبل أفراد الشرطة المحلية ، علماً بأن نفوس المدينة في العهد العثماني كان لايتجاوز وقتها الـ(850) نسمة ،،

وقد ظل هذا السور ماثلاً للعيان حتى عام : 1356هج ــ 1936م ،، (أي لمدة 151 عاماً) حيث تم البدء بإزالته جزءاً ، جزءاً حتى الإنتهاء منه في بداية الخمسينيات ، ولكن في البداية تم إزالته من الجهة الغربية ، جهة (باب القاطول) كونه الطريق المؤدي إلى الجسر الخشبي القديم ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لتسهيل مراجعة المواطنين للدوائر الحكومية التي شيدت بعد تشكيل الحكومة الملكية في عام/ 1921م ، وهو المجمع الحكومي الذي ضم القائمقامية والبلدية والمحكمة ،، وهذه البناية لاتزال قائمة رغم قدمها حيث يشغلها الآن (مركز شرطة سامراء) كما شيد مقابلها دائرة البريد والبرق (البريد للرسائل ، والبرق للبرقيات) وهذه البناية أصبحت فيما بعد محلات تابعه لمديرية بلدية سامراء) ومن ضمنها مطعم الحاج ماجد الضايف البازي ، ومن خلفهما كراج البلدية ، وكذلك تم تشييد مدرسة الأولى الإبتدائيه للبنين في عام / 1923م ولا تزال قائمة لحد الآن بعد إجراء أعمال الصيانة عليها لعدة مرات ، وكذلك شيد مقابل هذه المدرسة المستشفى الملكي ، والتي سميت بعد ثورة 14/توز 1958م بالمستشفى الجمهوري ، ألا أنه ازيلت بنايتها في عام:/ 1970م بعد إنتقالها إلى مكانها الجديد والحالي ، أما مكانها القديم فبقي أرض خالية وقد شيد بجوارها مركز القاطول للرعاية الصحية ، وكذلك قام المرحوم الحاج محمد أحمد الساجي بتشييد مسجداً لا زال قائماً ، وقد كان يقابله متوسطة وثانوية سامراء للبنين ، ودائرة البريد حالياً ،، ولم يكن يذكر في وقته مدارس للبنات سواء كانت ابتدائية أومتوسطة أو ثانوية ، هذا وبقيت مديرية ومعاونية الشرطة المحلية داخل المدينة في الخان الذي كان يقع في نهاية “سوق الحداحدة” والعائد للمرحوم (نوري آل صالح الشيخ/أبوالاستاذ موفق).

أما السور المشار إليه أعلاه وبعد الإنتهاء من إزالته ، فقد بقيت قطعة منه تقدر بعدة أمتار وهي التي تقع الآن أمام مدرسة الهادي الإيتدائية ، وبجوار جامع الصديق المقابلة للساحة التي كانت تعرف بـ(ساحة الشيخ عباس محمدالحمد) ،، وحسب ماقيل في وقته أن المرحوم الشيخ كامل العباس (رحمه الله) شيخ ورئيس عموم عشيرة ألبو عباس ، طلب من دائرة الآثار ، أو من رئاسة بلدية سامراء ، البقاء عليها كذكرى ، وهناك من يقول بأنه قام بشرائها ،،، وهي لا تزال باقية إلى يومنا هذا لتحكي للجيل الجديد قصة تجاوزعمرها القرن ونصف من تاريخ مدينة سامراء.

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