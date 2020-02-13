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شكر و تقدير !

شكر و تقدير !

بقلم مهدي قاسم

أود
أن أعبر و بحرارة عن جزيل شكري وامتناني لكل مَــن شملني بلطفه الكريم في تقديم تعازيه الصادقة بمناسبة وفاة شقيقتي الصغرى بعد معاناة طويلة من مرض عضال ( و ليس شقيقي كما ورد سهوا ) وهم يبلغون بالمئات من الأصدقاء الفيسبوكيين ـ من حيث جاءت هذه التعازي المتعاطفة
بمثابة دعم معنوي كبير لنا ، لتخطي مصابنا الأليم ، و أخص هنا بالشكر الجزيل زميلنا العزيز رئيس تحرير صحيفة صوت العراق الأستاذ أنور عبد الرحمن والكاتب الناقد الموهوب جمعة عبد االله و الكاتب عمار البازي و الكاتب نزار جاف ــ عبر البريد الإلكتروني ـــ فضلا عن
معلقين و نقاد مقالات بارزين و نشطين في صحيفة صوت العراق : سرسنك سندي ونوزاد وعاصم ، و ربما غيرهم أيضا ..

راجيا
من الله أن يحفظهم من كل سوء و مكروه و فاجعة ..

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