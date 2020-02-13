علاوي: ما تتعرض له الناشطات سيكون حافزاً يديم زخم الحراك

أكد زعيم ائتلاف المنبر العراقي اياد علاوي، الاربعاء، أن ما تتعرض له الناشطات سيكون حافزاً يديم زخم الحراك، منوها بالقول “كما ارعبكم طلبة العراق، سترعبكم نساؤه.

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر، “يا أشباه الرجال، ولا رجال، أعلى النساء تستقوون، وتعتدون، أيها المجرمون”.

وأكد أن “دماء سارة طالب، وهدى خضير، وزهراء القره لوسي وما تعرضت له صبا المهداوي وغيرها من الناشطات واخريات، ستكون حافزا يديم زخم هذا الحراك، وكما ارعبكم طلبة العراق الغيارى، سترعبكم نساؤه الشامخات، وان غداً لناظره قريب”.

يشار الى أن علاوي أكد، اليوم الاربعاء، ان عصابات خارجة عن القانون طعنت امرأة متظاهرة وتمارس التهديد دون رادع.