كاشفة عن الهدف منه..الصقور الاستخبارية : إحباط أخطر مخطط إرهابي

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية (تابعة لوزارة الداخلية) عن إحباط ما وصفته بـ “أخطر مخطط إرهابي” لاستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد وبعض المحافظات.

وقال مدير عام استخبارات مكافحة الإرهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية ، أبو علي البصري ، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية مساء الأربعاء ، إن ” خلية الصقور تمكنت من إحباط أخطر عملية ارهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات ” .

كما أضاف ، أن ” الهدف من هذه المخططات إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي لحصد المزيد من الأرواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني”، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أعلن أنه ” تم اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ لداعش للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية “، مبيناً أن الإرهابي المعتقل هو أحد أبرز القادة بالتنظيم الإرهابي.

يذكر أن أكثر من 500 شخص قتلوا في المظاهرات التي اندلعت منذ الأول من أكتوبر/تشرين الاول للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، ومكافحة البطالة والفساد ، قبل أن تتحول إلى المطالبة برحيل النخبة الحاكمة التي يصفها المحتجون بأنها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي في البلاد، وتشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.