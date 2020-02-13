لماذا بكت نانسي عجرم خلال حفلة ذا فويس الاخيرة

لحظات مؤثّرة قبل دقائق من نهايتها، وبالتحديد حينما كان المتسابق العراقي عبد

الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح.

كتب: كل العرب – الناصرة

شهدت حلقة السبت من برنامج “ذا فويس كيدز”، الذي يُعرض على شاشة “MBC”، لحظات مؤثّرة قبل دقائق من نهايتها، وبالتحديد حينما كان المتسابق العراقي عبد الكريم حاتم السعدي يستعد لمغادرة المسرح.

وبعدما قدم السعدي فقرته الغنائية ولم يوفّق، شكرته اللجنة على مشاركته في البرنامج. إلا أن فريق البرنامج عاد وطلب من المتسابق أن يقوم بإعادة تصوير مشهد دخول إلى المسرح “لأسباب تقنية”.

وهنا كانت المفاجأة، بعدما طُلب من نانسي عجرم أن تترك مقعدها ليحل محلها شخص آخر. وحينما دخل المتسابق العراقي التف هذا الكرسي له، ليفاجئ بحضور شقيقه الذي غاب عن العائلة منذ سنوات.