متحدث القائد العام للقوات المسلحة : فريق لملاحقة “العابثين” بالأمن العام .. حتى من حل نفسه!

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، عن تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة من سماهم “العابثين بالأمن العام.”

وقال خلف في تصريح صحفي ، إن الحكومة شكلت فريق عمل برئاسة وزير الداخلية ، ياسين الياسري، لملاحقة العابثين بالأمن العام، مؤكداً أنه “صدرت أوامر باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات”.

كما أضاف أن ” جزءاً كبيراً من العابثين بالأمن أعلنوا حل أنفسهم، ولكن هذا لا يعفيهم من العقوبات والملاحقة، تحت بند تعطيل عمل الدولة”، مبيناً أن “هذه الأفعال تعد جريمة مشهودة يعاقب عليها القانون بقوة وعقوباتها ثقيلة”.

وكان زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر ، قد أعلن الثلاثاء ، بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذها أنصاره من مليشيا “القبعات الزرقاء”على المتظاهرين في بغداد، والنجف وكربلاء، حل المليشيا.