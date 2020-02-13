مسؤولة أميركية: خطة الأطلسي بالعراق يمكن أن ترضي ترامب

ذكرت مسؤولة أميركية، ان الخطة التي تقضي بتولّي حلف شمال الأطلسي (الناتو) دوراً أكبر في العراق يمكن أن ترضي الرئيس دونالد ترامب الذي دعا إلى مشاركة أكبر للحلف في المنطقة.

وسيلتقي وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف في بروكسل هذا الأسبوع، لمناقشة اقتراح تحويل التحالف بقيادة الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم “داعش” إلى بعثة تدريب يقوم بها الأطلسي في العراق.

ورحّبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الحلف كاي بايلي هاتشيسون بهذه الخطوة، وقالت إنها “ستتيح لقوات التحالف الحرية للقيام بمزيد من العمليات القتالية ضد فلول تنظيم “داعش” في العراق”.

وصرحت للصحافيين بأن ذلك “جزء من تقاسم العبء، ويعني مشاركة حلفائنا الأوروبيين، والقيام بالمزيد من العمل لمكافحة الإرهاب”. وأضافت: “عملية الناتو جارية حالياً في العراق، وأعتقد أنها ستكون التلبية المطلوبة لطلب ترامب”.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن “خطة نقل بعض قوات التحالف – البالغ عديدها نحو 11 ألفاً في أنحاء العراق وسورية والكويت – إلى الناتو حصلت على دعم في بغداد”.