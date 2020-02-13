مسرور بارزاني: لقاءات ميونيخ ستعزز التعاون مع شركائنا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن اللقاءات التي سيعقدها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن ستعزز شراكة إقليم كوردستان مع شركائه.

وفي وقت سابق مساء اليوم الخميس، وصل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 والذي ستنطلق أعماله بين 14 – 16 من الشهر الجاري في مدينة ميونيخ.

مسرور بارزاني نشر قبل قليل عبر تويتر، مقطعاً مصوراً مقتضباً يظهر وصوله إلى ألمانيا، وعلق على المقطع قائلاً: «في ميونيخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن».

وأضاف «هذه اللقاءات ستعزز التعاون مع شرائنا لضمان الأمن الإقليمي والدولي».

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة مع العديد من كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول في الدورة الـ56 للمؤتمر الأمني العالمي.

وعلى هامش المؤتمر، سيناقش رئيس الحكومة مع صناع القرار العالميين الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة.

وقال رئيس الوزراء فی تصریح صحفي تابعته(باسنيوز) قبيل مغادرته إلى ألمانيا: «سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين، تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب»، مضيفاً «كما سنناقش معهم التهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش والتي تتطلب تنسيقاً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها».

وهذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، منذ أن تم انتخابه رئيساً لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي، لكنه سبق أن شارك في الدورات السابقة للمؤتمر حين كان يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان في السنوات الماضية.