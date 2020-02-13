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موسكو تعلن عودة 156 طفلاً روسياً من العراق وسوريا

أعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية آنا كوزنيتسوفا عن إعادة 156 طفلا روسيا إلى الوطن من مناطق النزاع المسلح في سوريا والعراق خلال العام الأخير.

وقالت كوزنيتسوفا خلال مؤتمر دولي عقد في مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ب‍فيينا، اليوم الأربعاء: “قبل عدة أيام تمكننا من إعادة 26 طفلا من سوريا. وخلال عام تقريبا عاد من سوريا والعراق إلى الوطن ما مجموعه 156 طفلا، وهم مواطنو روسيا الاتحادية”.

وأكدت أنه منذ ديسمبر عام 2018 تم تنظيم 7 رحلات خاصة، 4 من العراق إلى روسيا و3 من سوريا إلى روسيا، مضيفة أن جميع الأطفال تمت إعادتهم إلى عائلات أقربائهم وأن أعمار معظم الأطفال لا تتجاوز 4 سنوات.

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