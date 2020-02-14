اختلاط الرجال والنساء امر شخصي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اختلاط الرجال مع النساء متروك لمن يريد أن يرسل زوجته وبناته للمبيت مع الشباب، اليوم تم نشر مئات المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة النساء مع الرجال في مظاهرات الجهاد المقدس، المنشورات كثيرة اخترت منها( للناعقين والمتباكين على حرائر العراق

والدعين الى الفصل بين الذكر والانثى وعدم الاختلاط

وأن المراة عوره ، وهيّ درةً ووووالخ

ماذا فعلتم حيال هذهِ المأساة يا احزاب الفساد ؟ )🐠👇

قضية الفصل مابين الرجال والنساء يحمل عناوين كثيرة منها عدم المبيت في وادي جبل أحد معا، اما مشاركة الرجل والمرأة بالعمل والدراسة فهو أمر طبيعي وعادي بل في نهاية السبعينيات كنت طالب اعدادية كانت مختلطة ولازالت في ذاكرتنا أسماء مدرسات درسنا يحملن أخلاق فاضلة ولازلنا نتذكر طالبات أيضا يحملن أخلاق فاضلة، شعب العراق له خصوصيته، ولا يمكن للكثير من العوائل تسمح للبنات يذهبن لجبل أحد في ساحة التحرير المبيت مع أشخاص يمثلهم أحد القادة الذي صرح انه شاذ جنسيا، متى ما قدم مؤيدوا التظاهرات نسائهم وبناتهم للذهاب المبيت في ساحات الجهاد مع الشباب المؤمن بحرية الشذوذ الجنسي عندها عليهم أن ينتقدون الناس الرافضة أن يرسلون نسائهم، عشت في أوروبا ٢٦ عاما لم أرى نساء عراقيات يختلطن مع كل من هب ودب وبما فيهم أصحاب الفكر اليساري، هناك قيم واخلاق، وهذا أمر انا شخصيا اقف له موقف اجلال وتقدير يحسب لنساء وعوائل الجاليات العراقية بمختلف مذاهبهم واديانهم وتوجهاتهم، لم أشاهد حالات اختلاط ابدا، فكيف بمن يطالب شعب العراق في اختلاط الشباب والشابات والمبيت في ساحات الثورة؟؟؟ اقول لكل الإخوة الكرام الأعزاء من نشطاء الفيس بوك يا ناس ارحموا شعب العراق ارحموا شعب العراق ياقوم اطرحوا بديل مقبول يجلب الأمن والاستقرار طالبوا في إيجاد نظام حكم بالعراق يجمع المكونات الثلاث الرئيسية وينهي حالات الصراع والخلاف والاستقواء في امريكا واسرائيل وغيرهم، نحن عراقيين مهما اختلفنا وتقاتلنا لا يمكن لأي طرف أو مكون ينهي المكون الآخر علينا نبحث عن حلول واقعية نرضي ضمائرنا ونرضي الله ربنا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.