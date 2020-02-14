اكمال الاستعدادات النهائية لاقامة المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة



صوت العراق/ دبي/ فراس الكرباسي:

قال المدرب الدولي عقيل العذاري رئيس البورد الاوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة ورئيس النقابة العامة لمدربي التنمية البشريه ونقيب المدربين العراقيين، انه تحت رعاية المركز العربي الأوروبي ومقرها النرويج سينطلق يوم غد الجمعة 14 فبراير 2020 المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بفندق راديسون بلو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيستمر لمدة يومين.

واضاف العذاري: وصلنا اليوم الى الشارقة بعد ان وجهت لنا دعوة من قبل الدكتور ايهان جاف الامين العام للمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي والدكتو محمود شعبان رئيس الهيئة الاستشارية العليا وعضو الامانة العامةللمركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان مملكة النرويج للمشاركة في فعاليات المؤتمر بمحاضرة تنموية وتكريمنا ايضا.

وتابع العذاري: شاركنا برئاسة وفد البورد الاوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والامراء والشيوخ مثل سعادة الوزير عصام شرف رئيس الوزراء المصري الاسبق وكذلك مشاركة لسفراء السلام ورجال وسيدات الاعمال والاعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وكشف العذاري: سيتم تكريم أكثر من 100 شخصية عربية وأوروبية من رواد العمل الأنسانى من سفراء السلام والعطاء، تكليلا وعرفانا بجهودهم المتميزة التى ترقى بالنظام العام الدولى.

والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو ”منظمة دولية إنسانية مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية عام 2006./انتهى.