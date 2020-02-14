الجسد المتجمد وصل الى النجف الأشرف حيث الدفء العلوي ….

هتف بي هاتف أني أول شهيد متجـــــــــــــــــــــــمد من أجل قضية مقدسة
هل صحيح هذا ؟
لقد رفضت ُ أن أتزحزح عن الساتر بعد أن تساقط علي الثلج ….
كيف أترك خط الدفاع الأول عن العراق ؟
لتحتله #داعش_المجرمة
و تأسر بناته و نساءه
هل وفيت ُ يا أبا الحسن؟
ليس عندي سوى هذا الجسم ، فتجمد دفاعا ً عن بلدك و بلد أبنائك الميامين
و ها أنذا أفد عليك … لأقدمه لك عنوانا ً للوفاء
ما أطلبه سوى دف ء وادي السلام …
الذي ترعاه يا سيدي …
و يحتضنني رمله اليابس ..
و يجفف بياض الثلج الذي وصل إلى كل خلية مني فجمدها ..
حتى موتها ….
يكفيني فخرأ أن بنات و أطفال بلدي ينعمون بالقرب من أحبائهم
فهل إلى سبيل من قبول ؟
خذ هذه القطعة المجمدة حتى ترضى يا كريم
قربانا ً كما قالت زينب بنت علي …
يكفيني شرفا ً أني سأرقد بجوارك يا حامي الجار ….
حتى يوم التلاق ِ
صلاح كريم العواجي
الحشد الشعبي المقدس
12-2-2020