الجسد المتجمد وصل الى النجف الأشرف حيث الدفء العلوي ….

هتف بي هاتف أني أول شهيد متجـــــــــــــــــــــــمد من أجل قضية مقدسة

هل صحيح هذا ؟

لقد رفضت ُ أن أتزحزح عن الساتر بعد أن تساقط علي الثلج ….

كيف أترك خط الدفاع الأول عن العراق ؟

لتحتله #داعش_المجرمة

و تأسر بناته و نساءه

هل وفيت ُ يا أبا الحسن؟

ليس عندي سوى هذا الجسم ، فتجمد دفاعا ً عن بلدك و بلد أبنائك الميامين

و ها أنذا أفد عليك … لأقدمه لك عنوانا ً للوفاء

ما أطلبه سوى دف ء وادي السلام …

الذي ترعاه يا سيدي …

و يحتضنني رمله اليابس ..

و يجفف بياض الثلج الذي وصل إلى كل خلية مني فجمدها ..

حتى موتها ….

يكفيني فخرأ أن بنات و أطفال بلدي ينعمون بالقرب من أحبائهم

فهل إلى سبيل من قبول ؟

خذ هذه القطعة المجمدة حتى ترضى يا كريم

قربانا ً كما قالت زينب بنت علي …

يكفيني شرفا ً أني سأرقد بجوارك يا حامي الجار ….

حتى يوم التلاق ِ

صلاح كريم العواجي

الحشد الشعبي المقدس

12-2-2020