Posted on by

الحب إكسير الحياة

احمدالحاج
صدرعن دار الإبداع للطباعة والنشر المؤلف الأول للكاتب والاعلامي العراقيImage preview عمار عبد الكريم البغدادي بعنوان (شهريار من بغداد وشهرزاد من القاهرة ..الحب إكسير الحياة ) ، الكتاب يدافع عن (فلسفة المحبة ) بوصفها أساسا للإيمان والتواضع ، للإلهام والإبداع ، لكل خير وسعادة ، لعلاقات إنسانية متينة ، للفوز برضا الوالدين ، لإستنشاق عبق الحرية ونسائم التحرر من الضغينة والأحقاد ،للتحليق في عوالم خفية عبرعشق أبدي طاهرلايعرف النفاد، لدوام ثورة المحبة في قلوب العراقيين والأحرار في كل اصقاع الدنيا.
لقد بذل المؤلف جهدا كبيرا ووقتا طويلا ليخرج لنا كتابا فكريا وأدبيا قيما بتصميم رائع يمثل عصارة فكره وخبرته في الثقافة والحياة والحب والانسانية والإعلام ..بالتوفيق والسداد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close