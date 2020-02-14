احمدالحاج

صدرعن دار الإبداع للطباعة والنشر المؤلف الأول للكاتب والاعلامي العراقي عمار عبد الكريم البغدادي بعنوان (شهريار من بغداد وشهرزاد من القاهرة ..الحب إكسير الحياة ) ، الكتاب يدافع عن (فلسفة المحبة ) بوصفها أساسا للإيمان والتواضع ، للإلهام والإبداع ، لكل خير وسعادة ، لعلاقات إنسانية متينة ، للفوز برضا الوالدين ، لإستنشاق عبق الحرية ونسائم التحرر من الضغينة والأحقاد ،للتحليق في عوالم خفية عبرعشق أبدي طاهرلايعرف النفاد، لدوام ثورة المحبة في قلوب العراقيين والأحرار في كل اصقاع الدنيا.

لقد بذل المؤلف جهدا كبيرا ووقتا طويلا ليخرج لنا كتابا فكريا وأدبيا قيما بتصميم رائع يمثل عصارة فكره وخبرته في الثقافة والحياة والحب والانسانية والإعلام ..بالتوفيق والسداد.