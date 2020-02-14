الخارجية العراقية تصدر امر تعيين 90 شخصا مخالفة لقانون الخدمة المدنية



اصدرت وزارة الخارجية العراقية امر تعيين 90 دبلوماسيا جديدا على ملاكها الدائم بتأريخ 12.02.2020 من حملة الشهادات العليا ومنحتهم درجة سكرتير ثالث لحامل شهادة الماجستير و سكرتير ثاني لحملة شهادة الدكتوراه وتم توزيعهم على دوائر الوزارة واقسامها(دون ذكر الاختصاص وسنة التخرج والمعدل والية التقديم للتعيين).

ان امر تعيين الذي اصدرته وزارة الخارجية يعد مخالفا مخالفة تامة وواضحة لكافة شروط التعيين ومخالفة لقانون الخدمة المدنية، حيث فرض القانون على الوزارة التي لها الرغبة بتعيين موظفين جدد ان تعلن على موقها الرسمي اضافة الى اعلان في الجريدة الرسمية عن وجود درجات وظيفية شاغرة على ملاك الوزارة.

وسبق لوزارة الخارجية ان اعلنت على موقها الرسمي افتتاح الدورة الدبلوماسية رقم 28 وذكرت فيها شروط التقديم لدخول الدورة وبالتفصيل.

اما ما قامت به الوزارة المتمثلة بالوزير محمد علي الحكيم بتعيين 90 دبلومسيا جديدا دون الاعلان عن الدرجات الوظيفية وشروط التقديم والقيول على موقع الوزارة والصحف الرسمية يعد خرقا واضحا للقوانين والتعليمات.

ومما تقدم اعلاه نطلب من السيد رئيس البرلمان والسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسادة اعضاء اللجنة استدعاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى البرلمان واستجوابه استجوابا رسمياً واضحاً عن اليه التعيين التي اتخذها وخرقه لقانون الخدمة المدنية.

واود ان واضح للسيد رئيس البرلمان والسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسادة الاعضاء ان وزارة الخارجية العراقية هي تحت قيادة (المنهل الصافي و نزار الحكيم) وهم من يتخذون القرارات في وزارة الخارجية ويقودون الوزارة وعلى هوائهم ومزاجهم ورغباتهم اما السيد الوزير فانه مشغول بالسفر والايفاد.

لذا نطلب وبشدة استدعاء وزير الخارجية الى مبنى البرلمان واستجوابه حول جميع الخروقات في الوزارة.

علماً ان هناك موظفيين في الوزارة يستحقون الترقية من درجة ملحق الى سكرتير ثالث ومن سكرتير ثالث الى سكرتير ثاني وقامت الوزارة بأيقاف اصدار اوامر الترقية لهم كما هناك موظفون بعقد لهم الاولوية في التعيين من غيرهم.

ويذكر ان الوزير الحالي محمد علي الحكيم هو اسوء وزير خارجية منذ عام 2003 والى يومنا هذا، حيث شهدت وزارة الخارجية ومنذ استلام الحكيم مهامه فسادا كبيرأ وظلما جائرا على موظفيها.

ومن الجدير بالذكر ان الاجهزة الامنية العراقية القت القبض على احد موظفي وزارة الخارجية والمدعو مقداد المندلاوي بتهمة بيع الدرجات الوظيفية في وزارة الخارجية.

نرفق لكم نسخة من الاسماء التي تم تعينها ودرجاتهم الوظيفية