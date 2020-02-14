الدفاع المدني بالمثنى: مستشفى الحسين تخلو من منظومات الانذار ومتحسسات للحريق

اكدت مديرية الدفاع المدني في المثنى، الخميس، ان مستشفى الحسين تخلو من منظومات الانذار ومتحسسات للحريق، مبينا ان عدد النزلاء في المستشفى عند حدوث الحريق كان 250 نزيلا.

وقال ضابط الاطفاء والسلامة في المديرية العقيد محمد مازن لفته في مؤتمر صحافي عقده اليوم، ان “مستشفى الحسين تخلو من منظومات الانذار ومتحسسات للحريق مما ادى الى انفجار دخاني نتيجة كثافة الدخان داخل الردهة المشتعلة”، مبينا ان “عمليات الانقاذ التي نفذها الدفاع المدني حصلت للمرضى من طوابق المستشفى الرابع والخامس والسادس حيث كان من بينهم نساء مرضى وحالات كسور وحالات مرضية حرجة”.

وتابع انه “تم كسر ابواب الطوارئ الموصدة في كل الطوابق باجهزة الدفاع المدني”، لافتا الى ان “عدد النزلاء في المستشفى عند حدوث الحريق كان 250 نزيلا اضافة الى الكوادر الطبية”.

واعتبرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، ان غلق ابواب طوارئ مستشفى الحسين في المثنى والتي شهدت اندلاع حريق فيها اول امس “اجراء غبي”، فيما اشار الى ان احد اهم اسباب اندلاع الحريق هو الاهمال.