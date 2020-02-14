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المؤبد مرتين لمدانين اثنين بسرقة سيارات في ديالى

قضت محكمة جنايات ديالى، الخميس، بالسجن مدى الحياة لمرتين بحق مدانين اثنين عن جريمة سرقة سيارات في ناحية بني سعد.

وقال المركز الإعلامي ل‍مجلس القضاء الأعلى في بيان إن “الهيئة الأولى لمحكمة جنايات ديالى نظرت دعويين اثنتين لمدانين اثنين قاموا بتسليب مواطنين من خلال سرقة سياراتيهما بعد استئجارهم لإيصالهم لاحدى المناطق في أطراف محافظة ديالى”.

وأضاف، أن “المدانين اعترفوا بتسليب أحد المواطنين سيارة نوع هونداي النترا صفراء اللون مع سرقة جهاز الموبايل فضلاً عن سرقة سيارة نوع هونداي اكسنت بيضاء اللون في ناحية بني سعد”، مبيناً أن “الأحكام بحق المدانين تأتي استنادا لاحكام المادة ٤٤١/ ١ و٢ من قانون العقوبات العراقي المعدلة بالأمر رقم ٣١ القسم ٥/ ١ لعام ٢٠٠٣”.

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