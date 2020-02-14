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النزاهة تضبط حالات تزوير وتعقيب معاملات في عقاري وضريبة نينوى

أعلنت مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن قيامها بتنفيذ عمليتي ضبط في مديريتي التسجيل العقاري والضريبة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان إن “فريق عمل من ملاكاتها، انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري – الزهور، وتمكن من ضبط متهم؛ لقيامه بترويج صور قيد مزورة بالاشتراك مع متهم آخر صاحب مكتب عقارات يقوم بعرض صور قيود مزورة للبيع، لافتة إلى أنه تم ضبط المتهم الثاني خلال العملية”.

وأشارت المديرية، إلى إن “الفريق تمكن بعملية منفصلة من ضبط موظف في مديرية ضريبة نينوى – الأيسر أثناء قيامه بترويج معاملة أحد المواطنين دون حضور صاحب العلاقة”.

وأضافت، أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة في العمليتين اللتين نفذتا؛ بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيفهم وفقا لأحكام المواد (289 و298 و329) على التوالي من قانون العقوبات”.

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