النقل: الانقاذ البحري في الموانئ يباشر بإخلاء الغوارق المنتشلة سابقاً

اعلنت الشركة العامة لموانئ العراق (احدى تشكيلات وزارة النقل ، الخميس، عن المباشرة بأخلاء الغوارق المنتشلة سابقا، مبينا ان ذلك جاء بعد تقطيعها.

وقالت الشركة في بيان انه “ضمن مساعي وزير النقل عبدالله لعيبي بضرورة تأمين الملاحة في الممرات البحرية، باشر قسم الانقاذ التابع للشركة إخلاء الغوارق المنتشلة سابقاً بعد تقطيعها بالتعاون مع شركة الشط للخدمات البحرية القطاع الخاص”.

واضافت الشركة انه “تم تقطيع الأهداف الأربعة بغية نقلها إلى موقع الحديد السكراب في خور الزبير لتهيئة ضفة قناة خور الزبير الغربية لبناء نفق ستراتيجي يربط ميناء الفاو بطريق أم قصر _ بصرة ضمن خطة معدة لإنشاء شبكة طرق حديثة تربط مؤانئنا بالخط السريع”.

يذكر أن قسم الانقاذ البحري له اعمال يومية تشمل رفع الغوارق وتقطيعا ونقلها إلى أماكن مخصصة لها وساهم بشكل كبير في تنظيف القناة من الغوارق.