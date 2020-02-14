خبر سعيد من كلوب لجماهير ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف مهاجمه السنغالي ساديو ماني المصاب منذ 23 يناير/كانون ثان الماضي، من مباراة فريقه أمام نورويتش سيتي.

ويحل ليفربول، ضيفا ثقيلا على نورويتش سيتي، غدًا السبت، في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني قد تعرض لتمزق عضلي أبعده عن الملاعب منذ 23 يناير/كانون ثان الماضي، وأثار الشكوك حول مشاركته في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، الثلاثاء المقبل.

وقال كلوب: “هناك فرصة كبيرة لمشاركة ميلنر وماني في مباراة الغد. لقد عادا إلى التدريبات الجماعية هذا الأسبوع، وعندما يكونا جاهزين، بالطبع نفكر في الدفع بهما”.

وأضاف: “سندخل المباراة بقائمة شبه مكتملة، ولا توجد أية غيابات أخرى باستثناء شاكيري وكلاين وجلاتزيل. لدينا خيارات جيدة وأتمنى أن نحافظ على قوام الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم”.

وتابع كلوب: “العطلة الشتوية؟ سيكون لها أثر إيجابي بكل تأكيد. لقد امتدت لأسبوع واحد، وبعض الفرق عادت إلى التدريبات قبل ذلك، والبعض الآخر استغلوا إقامة معسكرات في مناطق تتميز بالطقس الدافئ، أما نحن فقررنا منح لاعبينا أسبوعًا للراحة قبل العودة للتدريبات مجددًا”.

وأردف: “يمكنني رؤية تأثير هذه الفترة على اللاعبين في التدريبات. الأمر لا يتعلق بتقديم شيء مختلف أمام نورويتش، وإنما بالاستفادة القصوى من هذه الفترة”.

وواصل المدرب الألماني: “أردنا التأكد من حصول اللاعبين على راحة بهدف التعافي من الإصابات واستعادة نشاطهم وحيويتهم استعدادًا للمرحلة الأخيرة من الموسم”.

وأتم كلوب: “نتدرب بصورة طبيعية للغاية، فلا يمكن أن يشهد أسبوع واحد فقط تغييرات كثيرة، ولكن يمكننا الخروج منه بمكاسب عديدة، ولذلك كان من المهم أن يحصل اللاعبون على هذه الراحة”.