صندوق النقد العربي والبنك المركزي الألماني يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الفني

تم يوم الخميس الموافق 13 فبراير (شباط) 2020، التوقيع على مذكرة التفاهم بين صندوق النقد العربي والبنك المركزي الألماني، تهدف مذكرة التفاهم التي تمثل تجديد للمذكرة السابقة الموقعة في عام 2015 إلى تعزيز التعاون القائم والشراكة بين المؤسستين في تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للكوادر العربية للمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والنقدي في الدول العربية، بالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقع الاتفاقية من جانب الصندوق معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، فيما وقع من جانب البنك المركزي الألماني السيد Burkhard Balzعضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني.

من المؤمل من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في العديد من المجالات وعلى وجه التحديد، التدريب وبناء القدرات، والإصلاحات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتعزيز أنظمة الدفع وتطوير البنية التحتية المالية وغيرها من المجالات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية.

في هذه المناسبة، أشار معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أن التعاون مع البنك المركزي الألماني على مدى العقد الماضي كان ناجحاً بكل المقاييس. كما أكد معاليه أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار توطيد وتوسيع نطاق التعاون الجاري سبيلاً إلى تعزيز وتقوية القطاع المالي في المنطقة العربية وبما ينسجم مع استراتيجية الصندوق ورؤيته بهذا الخصوص.

من جهته أعرب السيد Burkhard Balzعضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع صندوق النقد العربي، مؤكداً على استمرار البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال التعاون المثمر مع صندوق النقد العربي خلال العقد الماضي، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المنطقة العربية من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي في هذه المنطقة.

نبذة تعريفية عن صندوق النقد العربي: منظمة مالية عربية، تأسس في عام 1976، يضم في عضويته (22) دولة عربية. يهدف الصندوق إلى المساهمة في تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي، وإبداء المشورة عند طلبها، فيما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، إلى جانب العمل على تطوير الأسواق المالية العربية. يقوم الصندوق لتحقيق هذه الاغراض، بإعطاء القروض وتقديم المشورة الفنية وبناء القدرات والتدريب للسلطات الإشرافية والهيئات الاقتصادية والمالية في الدول العربية.

نبذة تعريفية عن البنك المركزي الألماني: تم تأسيس البنك المركزي الألماني في عام 1957، ويقع المقر الرئيس في مدينة فرانكفورت. يعمل البنك من خلال مكاتب موجودة في 9 مدن ألمانية إضافة إلى 25 فرع. إن المهمة الرئيسة المنوطة في البنك هو الرقابة على المصارف العامة في ألمانيا.