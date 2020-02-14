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طريق النور الثقافية تطلق السوق الخيري المجاني في بغداد بمناسبة ولادة السيدة رقية عليها السلام

انطلاقا من ارساء مباديء التعاون والتكافل الاجتماعي والإنساني وتحت شعار ( ما لا تحتاجه يحتاجه غيرك ) ، اطلقت مؤسسة طريق النور الثقافية للسنة الثالثة على التوالي وضمن مبادرة (جدار الخير) بمنطقة السدة في الأمين الثانية من بغداد وعلى قاعة جامع وحسينية آلِ البيت (ع) ، السوق الخيري المجاني لمدة ثلاثة ايام وذلك مطلع شهر شباط الحالي .
وتضمن السوق المجاني ملابس ومواد غذائية ومستلزمات مدرسية ومواد منزلية ، وافتتح خصيصا لعوائل الشهداء والأيتام والعوائل المتعففة ولاقى إقبالا واسعا ، وعلى هامش السوق الخيري قامت الدكتورة إيمان الشويلي امين عام مؤسسة طريق النور الثقافية ومجموعة من اعضاء المؤسسة بإلقاء محاضرات تربوية تضمنت التعريف برابطة السيدة رقية التي دعت فيها الحضور لتسجيل الفتيات الصغيرات … وتم توزيع ٧٥ سلة غذائية على بعض العوائل من الحضور شملت المتعففين وعوائل الأيتام.
يذكر ان مؤسسة طريق النور الثقافية النسوية من منظمات المجتمع المدني الرائدة في مجال التوعية الدينية والاجتماعية والأغاثية في بغداد.

المكتب الاعلامي
١٤/ ٢ / ٢٠٢٠

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