على هامش أعمال اليوم الاول من مؤتمر ميونيخ .. أربع اجتماعات هامة لرئيس وزراء كوردستان

على هامش مشاركته في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونيخ الأمني العالمي ، من المقرر أن يعقد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ، في اولى ايام المؤتمر ، اليوم الجمعة ، لقاءات مع العديد من كبار المسؤولين المشاركين من شتى الدول.

ويشمل لقاءات بارزاني في ميونيخ اليوم ، الاجتماع بوزير الطاقة الامريكي دان بروليت ، وكذلك بوزير الخارجية البلغاري بويكو بوريسوف ، كما سيجتمع بوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو،ووزير الدفاع الالماني انغريت كرامب كارنباور .

وسيناقش رئيس الحكومة خلال هذه اللقاءات الأزمات الراهنة في المنطقة والتحديات الأمنية المستقبلية وملفات أخرى ذات صلة.

وكان مسرور بارزاني قال في تصریح صحفي تابعته (باسنيوز) قبيل مغادرته إلى ألمانيا «سنبحث على هامش المؤتمر مع المسؤولين العالميين، تضحيات قوات البيشمركة البطلة في الحرب ضد الإرهاب»، مضيفاً «كما سنناقش معهم التهديدات الإرهابية المستمرة لتنظيم داعش والتي تتطلب تنسيقاً أكبر من قبل المجتمع الدولي لمجابهتها».

وهذه أول مشاركة لمسرور بارزاني في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020، منذ أن تم انتخابه رئيساً لحكومة إقليم كوردستان العام الماضي، لكنه سبق أن شارك في الدورات السابقة للمؤتمر حين كان يشغل منصب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان خلال السنوات الماضية.

وفي وقت سابق من مساء أمس الخميس ، وصل رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إلى ألمانيا، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن 2020 والذي ستنطلق أعماله اليوم 14 فبراير / شباط وتستمر حتى 16 منه.

مسرور بارزاني كان نشر عبر حسابه في تويتر، مقطعاً مصوراً مقتضباً يظهر وصوله إلى ألمانيا، وعلق على المقطع قائلاً: «في ميونيخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن».

وأضاف «هذه اللقاءات ستعزز التعاون مع شركائنا لضمان الأمن الإقليمي والدولي».