كمفاتيح SATIE … مقاطع شعرية
1
وجوه تختفي في الثلج
وجوه ملعونة خرجت من خيط الشيطان
وقفت بجانب القاع
تشبه ضوء الفوضى
عراة يهرولون في العري
يتقاسمون ظل الوجوه الغابرة من رائحة القبح
2
ضوضاء وصخب كثيف
لن تفلح كتل الخيوط في صد القفزة
السقوط كالصدأ
كحبة الرماد المسحوبة من التبغ
كمفاتيح SATIE الغارقة في بلورات الجليد
السقوط محتوم
ايها الملاعين
3
مسرح العبث
لا سنابل في الجماجم
ذيول كسيحة تتجول في المكان
العرق يتصبب من الكهوف
صورة رديئة تحتضر
انفاسها اللعينة تطارد الصخور المتحللة
بقع هزيلة تركها ذيل مخنث
وذيل اجوف يعصر لفافة دسم شهوانية
اللعنة عليكم
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب