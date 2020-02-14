Posted on by

كمفاتيح SATIE … مقاطع شعرية

كمفاتيح SATIE … مقاطع شعرية

1

وجوه تختفي في الثلج

وجوه ملعونة خرجت من خيط الشيطان

وقفت بجانب القاع

تشبه ضوء الفوضى

عراة يهرولون في العري

يتقاسمون ظل الوجوه الغابرة من رائحة القبح

2

ضوضاء وصخب كثيف

لن تفلح كتل الخيوط في صد القفزة

السقوط كالصدأ

كحبة الرماد المسحوبة من التبغ

كمفاتيح SATIE الغارقة في بلورات الجليد

السقوط محتوم

ايها الملاعين

3

مسرح العبث

لا سنابل في الجماجم

ذيول كسيحة تتجول في المكان

العرق يتصبب من الكهوف

صورة رديئة تحتضر

انفاسها اللعينة تطارد الصخور المتحللة

بقع هزيلة تركها ذيل مخنث

وذيل اجوف يعصر لفافة دسم شهوانية

اللعنة عليكم

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close