الى الثائرات بنات العراق البطلات اهديها
مع تحياتي الى من يساند الثورة العراقية
هايه بناتك يا وطن هايه
ميسون نعيم الرومي
-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
هيبه للشرف وايعلن الرايه
-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
وحدتهن بـَ الف وايرفعن الرايه
***
انشوده الثورتك يعراق غنواته
ابنيات الوطن ثـَـرْوِتـَه اومايه
سندن ثورتك بالروح بالخدمات
واليفتي چـذب لابـد إله غايـه
***
أم آنه اوإخت وآنه الحـْبـَيبـَه
مدفوع الثمن والطشر ادمايه
يوميه راي اواله متقصد التخريب
كافي اوبس بعد ملينه الروايه
***
تاريخ انكتب والشهدت الأزمان
كل طاغي حكم لازم إله انهايه
جونه امن العدم باگونه كتلونه
ذبحوا بالشباب اوصارت اسبايه
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أحزاب الغدر، متفقه والحكام
عَ الكرسي لزگ والسلطه نسايه
فاليحيى العراق اويحيى ثواره
عينوني يخوتي اوهتـْفـوا ويايه
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-(هايه شبابك يا وطن هايه)-
بيهم نفتخر وانعلي بالرايه
-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
بيهن نفتخر وانعلي بالرايه
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الى بنات ونساء العراق الثائرات اهديها
13/شباط/2020
ســــــــــــــــــتوكهولم