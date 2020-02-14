الى الثائرات بنات العراق البطلات اهديها

مع تحياتي الى من يساند الثورة العراقية

هايه بناتك يا وطن هايه

ميسون نعيم الرومي

-(هايه بناتك يا وطن هايه)-

هيبه للشرف وايعلن الرايه

-(هايه بناتك يا وطن هايه)-

وحدتهن بـَ الف وايرفعن الرايه

***

انشوده الثورتك يعراق غنواته

ابنيات الوطن ثـَـرْوِتـَه اومايه

سندن ثورتك بالروح بالخدمات

واليفتي چـذب لابـد إله غايـه

***

أم آنه اوإخت وآنه الحـْبـَيبـَه

مدفوع الثمن والطشر ادمايه

يوميه راي اواله متقصد التخريب

كافي اوبس بعد ملينه الروايه

***

تاريخ انكتب والشهدت الأزمان

كل طاغي حكم لازم إله انهايه

جونه امن العدم باگونه كتلونه

ذبحوا بالشباب اوصارت اسبايه

***

أحزاب الغدر، متفقه والحكام

عَ الكرسي لزگ والسلطه نسايه

فاليحيى العراق اويحيى ثواره

عينوني يخوتي اوهتـْفـوا ويايه

***

-(هايه شبابك يا وطن هايه)-

بيهم نفتخر وانعلي بالرايه

-(هايه بناتك يا وطن هايه)-

بيهن نفتخر وانعلي بالرايه

——————————–

الى بنات ونساء العراق الثائرات اهديها

13/شباط/2020

ســــــــــــــــــتوكهولم