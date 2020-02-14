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هايه بناتك يا وطن هايه

الى الثائرات بنات العراق البطلات اهديها
مع تحياتي الى من يساند الثورة العراقية

هايه بناتك يا وطن هايه
ميسون نعيم الرومي

-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
هيبه للشرف وايعلن الرايه
-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
وحدتهن بـَ الف وايرفعن الرايه
***
انشوده الثورتك يعراق غنواته
ابنيات الوطن ثـَـرْوِتـَه اومايه
سندن ثورتك بالروح بالخدمات
واليفتي چـذب لابـد إله غايـه
***
أم آنه اوإخت وآنه الحـْبـَيبـَه
مدفوع الثمن والطشر ادمايه
يوميه راي اواله متقصد التخريب
كافي اوبس بعد ملينه الروايه
***
تاريخ انكتب والشهدت الأزمان
كل طاغي حكم لازم إله انهايه
جونه امن العدم باگونه كتلونه
ذبحوا بالشباب اوصارت اسبايه
***
أحزاب الغدر، متفقه والحكام
عَ الكرسي لزگ والسلطه نسايه
فاليحيى العراق اويحيى ثواره
عينوني يخوتي اوهتـْفـوا ويايه
***
-(هايه شبابك يا وطن هايه)-
بيهم نفتخر وانعلي بالرايه
-(هايه بناتك يا وطن هايه)-
بيهن نفتخر وانعلي بالرايه
——————————–
الى بنات ونساء العراق الثائرات اهديها
13/شباط/2020
ســــــــــــــــــتوكهولم

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