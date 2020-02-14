هيئة الاستثمار تعلن عن أربع فرص استثمارية للصناعات العسكرية

أعلنت هيئة الاستثمار الوطني، الخميس، عن أربع فرص استثمارية للصناعات العسكرية.

وقالت الهيئة في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها “طرحت أربع فرص استثمارية للصناعات العسكرية وواحدة للصناعات الغذائية”.

وأضافت، أن “الفرص الاستثمارية للصناعات العسكرية شملت مدافع الهاون، ونقل التكنولوجيا لتصنيع الأسلحة الصغيرة ونقل التكنولوجيا لصناعة الوقود الدافع، إضافة الى نقل التكنولوجيا لتصنع الأسلحة المتوسطة”.

وأضافت، أن “الفرصة الاستثمارية الأخرى المتعلقة بالصناعات الغذائية فشملت مصنع السكر والخميرة في الموصل وزيادة الطاقات الإنتاجية وتنويع المنتجات بما يلائم احتياجات السوق المحلية”.

وكانت وزارة الصناعة قد دعت، في عام 2018، 36 شركة عالمية بشكل مباشر لجلب خطوط إنتاج خاصة بالمصانع الحربية وتنصيبها في العراق.