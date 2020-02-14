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واشنطن وبرلين : الحرب ضد داعش لم تنته والتنظيم لم يُهزم كليًا بعد

واشنطن وبرلين : الحرب ضد داعش لم تنته والتنظيم لم يُهزم كليًا بعد

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك أسبر ، اليوم الجمعة ، أن “قوات التحالف ضد داعش وحلف شمال الأطلسي “الناتو” سينسقان سويًا كيفية استمرار القتال ضد داعش”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية، قال أسبر إن “عملنا لم ينته، وداعش تم إضعافه، ولكن لم يُهزم كليًا بعد”.

وذكر أن “الوضع في العراق معقد حاليا، وناقشناه في اجتماع التحالف اليوم”.

وعقد أسبر ونظيرته الألمانية محادثات على هامش مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن “واشنطن ملتزمة بهزيمة داعش، وشركاؤنا في التحالف ملتزمون بذلك”.

وأشار إلى أن المناقشات في التحالف ضد داعش شملت “توسيع مساهمات الشركاء وتعزيز دور الناتو في العراق”.

وأوضح أسبر أن “الناتو سيوسع عملياته في العراق بالتعاون مع حكومة بغداد”.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب ـ كارنباور، أن “الحرب ضد داعش لم تنته، والتنظيم لم يُهزم كليًا”.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب ـ كارنباور، أن “الحرب ضد داعش لم تنته، والتنظيم لم يُهزم كليًا”.

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