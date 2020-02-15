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إحكام مختلفة بحق متاجرين بالمواد المخدرة

بغداد/إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكما بالسجن المؤبد على مدان ضبطت بحوزته 41 ألف حبة مخدرة ،فيما أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على مدان ضبطت بحوزته مادة الكريستال المخدرة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن المدان الاول كان يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة والتي تعرف محليا (صفر واحد) بعدما ضبطت بحوزته 41 إلف حبة مخدرة .

وأضاف البيان أن :المدان الثاني ضبطت بحوزته 248 غرام مادة الكريستال في منطقة شط العرب في محافظة البصرة ،لافتا ان هذه الإحكام تأتي استنادا لإحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 .

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